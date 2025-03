Schwoch: “Raspadori il più in forma, sacrificarlo sarebbe un autogol”

Venezia-Napoli, sulla carta, sembrerebbe una gara piuttosto semplice per gli uomini di Conte, ma parliamo dello stesso Venezia che due settimane fa ha bloccato l’Atalanta sul pareggio a Bergamo

“Partite facili non ce ne sono in Serie A, tutte le squadre hanno qualcosa per metterti in difficoltà. Non penso che il Napoli sottovaluterà l’impegno, ma il rischio di non affrontare la gara nel modo giusto esiste. C’è sempre un po’ di ansia, perché sai che devi vincere, le partite diminuiscono e ti stai giocando lo scudetto. Una vittoria garantirebbe punti importanti in classifica, avvicinando il Napoli al primo posto o comunque permettendo di guadagnare su una delle due squadre davanti. È una partita che può sembrare semplice, ma nasconde molte insidie.”

Parlando del Venezia, possiamo dire che, nonostante la classifica, abbia comunque dimostrato di avere un’identità ben precisa?

“Sì, le squadre di Di Francesco hanno sempre un’idea chiara di gioco, sanno cosa vogliono. Il problema è che spesso sono più belle che cattive, e quando lotti per la salvezza serve più cinismo. Basti guardare il Frosinone dello scorso anno: ha fatto un campionato incredibile, ma nella partita decisiva contro l’Udinese è mancata quella cattiveria giusta per non perdere in casa. Spero che quest’anno il Venezia riesca a ottenere i punti necessari per salvarsi, ma ovviamente mi auguro che inizi a farli dalla prossima partita, non contro il Napoli.”

Da ex bomber, un parere su Giacomo Raspadori. Non è certo una scoperta, ma forse è la prima volta da quando è al Napoli che gioca nel suo vero ruolo.

“In questo momento, il giocatore più in forma è Raspadori. Sacrificarlo sarebbe un autogol. Penso che Conte continuerà con il 3-5-2 e poi, a partita in corso, potrebbe variare modulo per inserire Neres e cambiare ritmo nel finale. Quindi, in sostanza, il 3-5-2 rimane la base, ma con la possibilità di passare al 4-3-3 in corsa. Partire con il modulo che sta dando certezze e, se necessario, cambiare a gara in corso.”

Da ex attaccante, che giudizio dà al campionato di Romelu Lukaku?

“È stato un campionato di alti e bassi. Nell’ultimo periodo, con Raspadori accanto, ha reso di più perché ha avuto più libertà e più supporto. Il Napoli ha bisogno di Lukaku al massimo: se non segna almeno sei o sette gol nelle ultime dieci partite, sarà difficile lottare per lo scudetto. Ha avuto momenti in cui poteva fare meglio, ma ha comunque dato il suo contributo con dieci gol e otto assist, che non sono pochi. Quindi, per tenere il Napoli in corsa fino alla fine, Lukaku deve segnare almeno sei reti nelle ultime dieci gare, servono i suoi gol per ottenere i punti necessari a vincere il campionato.”