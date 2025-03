Modugno: “Marianucci affare definito, investimento da Napoli”

FRANCESCO MODUGNO A RADIO MARTE: “Il Napoli ha praticamente chiuso per Marianucci e lo ha fatto per vari motivi… E’ un affare da 9 milioni di euro complessivi. Si tratta– ha detto il giornalista Sky a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- di un’operazione già definita da qualche giorno: andrà solo formalizzata con il nero su bianco, quando sarà tecnicamente possibile firmare i documenti al termine del campionato. Un investimento su un giovane di prospettiva, peraltro italiano, che andrà a costruire una certa identità e visione di un Napoli che ha in Conte un allenatore che incarna il calcio nostrano. Un investimento non elevato, per un ragazzo che si è guadagnato tutto con le sue forze e che costa molto meno di Comuzzo, per intenderci. Ha qualità e margini di crescita importanti. Un investimento tipicamente da Napoli: al presidente De Laurentiis piace questo tipo di operazioni. Per quanto riguarda la formazione che Conte opporrà al Venezia, c’è un ballottaggio tra Spinazzola e Olivera e anzi, a dire la verità, più che un dubbio, esiste una riflessione sull’uruguaiano. La settimana di lavoro del resto ti propone tante soluzioni, e sono tutte al vaglio. Per adesso, l’impiego di Spinazzola dal primo minuto resta la scelta più accreditata. Per la terza volta, potrebbe rivedersi la stessa formazione, ovvero quella che per semplicità viene indicate dalle grafiche giornalistiche come un 3-5-2, ma che nei fatti è una sorta di 4-2-4 particolare”

