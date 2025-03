L’opportunità del Napoli con in programma Atalanta-Inter

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giordano Signorelli, giornalista del portale calcioAtalanta. Di seguito, un estratto dell’intervista.

L’undici scelto da Gasperini per la sfida all’Inter:

“Mi aspetto la miglior formazione dunque con Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui.”

Quanto vale la gara di domani in termini di possibilità di vincere lo scudetto?

“Vale tantissimo. Se l’Atalanta dovesse vincere, rimarrebbe pienamente in corsa. Se invece dovesse perdere, verrebbe sostanzialmente estromessa dalla lotta, perché andrebbe a meno sei dall’Inter. In caso di pareggio, bisognerà vedere anche il risultato del Napoli, ma la strada diventerebbe comunque molto più complicata. Domani è fondamentale vincere.”

Due settimane fa l’Atalanta ha pareggiato in casa proprio contro il Venezia, che domani sarà l’avversario del Napoli. Che tipo di insidie può nascondere questa squadra?

“Il Venezia è una squadra insidiosa. Di Francesco è un allenatore che prepara le partite con grande attenzione e, se è aiutato anche da un pizzico di fortuna – come è successo con i gol sbagliati dall’Atalanta sotto porta e con le parate di Radu – può portare a casa il risultato. Sicuramente il Venezia è inferiore al Napoli, ma può essere pericoloso, soprattutto in contropiede, se il Napoli dovesse sbilanciarsi troppo.”

L’avversaria principale dell’Atalanta è l’Inter o il Napoli?

“Secondo me è ancora presto per escluderne una dalla lotta. Entrambe hanno una rosa forte, anche se l’Inter deve affrontare un triplo impegno e il Napoli ha una squadra forse leggermente meno profonda. Però il Napoli gioca meno partite e ha in panchina un allenatore che sa gestire benissimo queste situazioni. In questo momento è difficile escludere una delle due. Al momento è una lotta a tre. Forse l’Atalanta deve preoccuparsi un po’ più del Napoli rispetto all’Inter, ma la differenza tra le tre è davvero minima.”

