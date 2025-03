Giordano: “Raspadori è tornato quello dell’anno dello scudetto”

ANTONIO GIORDANO A RADIO MARTE: “Raspadori ha riannodato il filo con l’anno dello scudetto, nel quale ricamava calcio, ricordandoci per esempio dei gol segnati in Champions e delle sue prestazioni. Poi la sua condizione – ha detto il giornalista della Gazzetta dello Sport a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre –è stata offuscata lo scorso anno, come per tutti gli azzurri, dalla stagione disastrosa. Per me il Napoli è sempre stata una grande squadra, indebolito tuttavia dalla cessione di Kvaratskhelia. Però è fuor di dubbio che quello che ha fatto Conte è stato strepitoso, perchè rimettere immediatamente in piedi il Napoli è stata un’impresa, perchè i danni provocati nella scorsa stagione sono stati stratosferici. Conte non si è lasciato deprimere dall’emergenza infortuni sulla fascia sinistra, nè si è lasciato condizionare da alcune questioni, per esempio Spinazzola che era con la valigia in mano eppure è stato schierato titolare a Firenze. Conte ha ribaltato e modificato le questioni, seguendo sempre un filo. Quello che mi sorprende in questo Napoli è la capacità di cambiare nel corso della partita e questo è un altro merito del tecnico”.

