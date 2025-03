Ecco i risultati della coppia “RARO” tra gol ed assist

Il lavoro della coppia d’attacco è imprescindibile per vincere e tenere il ritmo della marcia scudetto a Napoli come a Venezia. In due, sono stati finora 14 gol e 8 assist.

Il grosso, per il momento e per forza di cose, lo ha fatto Big Rom: lui ha sempre giocato, sin da quando è arrivato, e ha messo insieme 10 reti e gli 8 assist. Dieci, unico della squadra in doppia cifra, e dieci come le partite che restano fino alla fine della stagione. Le famosissime finali di Conte.

Per Raspadori, invece, il carnet completo racconta di 4 gol: i tre di cui sopra in quattro partite, tanti quanti ne aveva segnati nelle precedenti 39, più il primo della sua stagione. Guarda caso proprio al Venezia, all’andata del 29 dicembre 2024 al Maradona, in piena confusione di mercato: sembrava proprio che dovesse cambiare aria, ma poi Conte lo ha bloccato e Jack gli ha anche regalato tre punti fondamentali in una giornata in cui il pallone non voleva proprio entrare. Una di quelle tipiche da Napoli: 25 tiri in porta e 8 nello specchio fino a Raspadori. Passa il tempo ma il difetto di fabbrica non migliora: anche con la Fiorentina il rapporto tra conclusioni e gol è stato sproporzionato, 19 (11 parate) e due graffi. Di Raspa e Lukaku. RaRo più che unico.

Fonte: CdS