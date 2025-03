Rubinho, ex portiere: “Conte e il Napoli dovranno fare attenzione alla Dea”

Rubinho, ex portiere di Conte alla Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Sicuramente Conte è un motivo in più che induce i tifosi del Napoli a crederci per questo sprint finale. Il mister è un mostro e si vede anche dall’entusiasmo che ha perchè esulta come un ragazzino ai gol della sua squadra, l’ho visto anche di recente. E questa è la cosa che fa la differenza con gli altri: il suo amore per il calcio, il mister vive e respira di calcio, Conte è un allenatore diverso dagli altri per tutti questi motivi. Napoli ha una forza pazzesca che sono i tifosi, giocare a Napoli in questo momento non è facile per gli avversari e non solo perchè c’è una squadra che gioca bene e un allenatore bravissimo. Conte è un grande tecnico, allena con grande intensità e con passione e lo trasmette ai calciatori in modo tale che quando questi ultimi vanno in campo eseguono i suoi dettami senza problemi. Per quanto concerne la lotta per lo scudetto, l’Inter avrà ancora le coppe e quindi piano piano mollerà un po’ di attenzione per il campionato, è impossibile giocare al 100% tutte le partite, ad un certo punto dovrà scegliere tra serie A e Champions. L’Atalanta dopo il 4-0 alla Juve sicuramente se la giocherà sino alla fine, anche perché non ha le coppe. Conte e il Napoli dovranno fare attenzione alla Dea. Atalanta-Inter? Gasperini è uno che prova a segnare e ad attaccare sempre, Inzaghi tenderà a difendersi e a ripartire, anche come logica penso che vincerà l’Atalanta”

