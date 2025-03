Per Fedele gli azzurri sono convalescenti, ecco il risultato che vorrebbe tra Inter ed Atalanta

Factory della Comunicazione

“Il Napoli non è ancora guarito e la mia preoccupazione è questa: ha giocato per 60 minuti, la scorsa giornata, mentre per 30 minuti è stato messo sotto dalla Fiorentina e alla fine ha vinto una gara nelle ultime 6. La domanda – ha detto il dirigente sportivo a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – è la seguente: il Napoli si è davvero ripreso? Per la prima volta, domenica ha fatto 11 tiri e 7 nella porta. Nelle precedenti uscite stagionali, invece, non aveva mai finalizzato con grande qualità. Io ho la mia motivazione, su questi numeri: Conte è tornato a giocare a quatto dietro, anche se tutti si sono convinti che si sia schierato a tre. A quattro, riesce ad esaltare a catena di destra, ovvero la sua arma migliore. Come deve finire Atalanta-Inter, per agevolare il Napoli? L’X sarebbe l’esito migliore. L’Atalanta, se vince, non balza in testa ma prende l’abbrivio, anche se avrà altre due partite molto difficili. Arrivati a questo punto, ogni risultato può essere utile, purché il Napoli vinca. Conte deve innanzitutto pensare a vincere a Venezia, dove affronterà un avversario che ha dato filo da torcere a tutti, pareggiando con la stessa Atalanta. Non sono convinto che il Napoli abbia superato certi problemi. L’Atalanta – aggiunge Fedele – è capace di fare 15 gol come 1, anche se gioca meglio come proposta d’attacco. Per perdere, deve sbagliare tre tiri in porta e due calci di rigore. La squadra di Gasperini, però, si difende sempre sull’uno contro uno e rischia di concedere troppe occasioni agli avversari L’Inter è più abituata. Mi fa ridere quando leggo che abbia più gare da giocare a causa delle coppe: ormai manca poco alla fine del campionato…”