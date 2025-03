Pecci: “Il Napoli ha il calendario più favorevole ma tutti noi tifiamo Atalanta”

Pecci, ex regista di Napoli, Fiorentina e Torino è stato intervistato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live.

Factory della Comunicazione

Il doppio play nel Napoli?

“I giocatori bravi sanno quello che devono fare e, al di là di numeri e ruoli, è importante avere calciatori forti per vincere. Oltre, ovviamente, ad un allenatore bravo, che è colui che sa metterli in campo facendoli diventare protagonisti e non ergendosi egli stesso a protagonista, come è capitato a Motta nella Juventus.

Il campionato lo vince sempre chi ha i migliori giocatori, il ruolo dell’allenatore è quello di far sentire tutti centrali e di creare un collettivo, una squadra. Tra le tre in lizza per lo scudetto, l’Inter attualmente fa più paura perché è la squadra più completa, l’Atalanta è un miracolo che si ripete. In chiave Napoli il big match di Bergamo sarebbe meglio se finisse in pareggio. Una vittoria dell’Atalanta sarebbe migliore rispetto al successo della squadra di Inzaghi.

Chi è il più bravo, in questa corsa scudetto?

La rosa migliore l’ha l’Inter, mentre il Napoli ha il calendario più favorevole. Tutti, però, tifiamo Atalanta: è come il Leicester City, per il quale tutti abbiamo tifato quando ha vinto la Premier League in Inghilterra. In ogni caso il bello dello sport è che deve vincere il migliore”.