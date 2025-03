Cds – Venezia-Napoli, Mazzocchi e Neres verso la convocazione: le ultime

Le ultime valutazioni, una giornata per studiare, farsi due conti e poi far prevalere la ragione al sentimento. David Neres è sulla via del recupero, ma ilè vicino alla sosta e allora bisogna fare attenzione, evitare ogni tipo di rischio e fidarsi, perché no, di chi contro Inter e Fiorentina ha dimostrato che il vento è cambiato, rispetto ai pareggi, tre pareggi di fila, e alla sconfitta di Como. Già in quell’occasione, mancava Pasquale Mazzocchi per un problema al soleo della gamba destra. Il terzino ha smaltito l’infortunio, ha ricominciato a lavorare full time e ora niente gli impedisce di essere nella lista dei convocati per la trasferta di Venezia. Conte, insomma, ha una soluzione di contenimento in più sulle fasce.

È da valutare, invece, la situazione che riguarda David Neres. Per il brasiliano, che ha saltato le ultime quattro partite, ci può essere lo spiraglio per la convocazione, per fargli respirare un’aria che gli manca dal 9 febbraio contro l’Udinese, quando si procurò lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Il suo rientro si avvicina, ma Conte e lo staff medico non hanno ancora deciso se farà parte del gruppo in partenza domani o se tornerà direttamente dopo la sosta, per la grande sfida contro il Milan al Maradona. David non ha il problema di Anguissa: non è stato convocato dal Brasile e avrà dunque a disposizione due settimane per lavorare con il gruppo.

A Venezia, anche se dovesse esserci un suo ritorno in gruppo, non partirà titolare e la formazione sarà la stessa dell’ultima gara contro la Fiorentina. Meret tra i pali, poi Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno in difesa. Politano a destra, Spinazzola a sinistra, il doppio play Lobotka-Gilmour con McTominay un po’ più alto. Un 3-5-2 che diventa 4-2-4 quando si distende in avanti per supportare Lukaku e Raspadori, decisivo all’andata nella vittoria per 1-0. Sarà l’ultima fatica prima della sosta e al rientro, il 30 marzo, ci sarà il Milan a Fuorigrotta. Ieri alle 12 è scattata la vendita dei biglietti per i possessori della fidelity card e già in serata la disponibilità era ridotta all’osso: restavano pochissimi posti per la Tribuna Posillipo Premium e per le curve inferiori. Facile prevedere l’ennesimo sold out, ancor prima della vendita libera.