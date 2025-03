CdS – Frank Anguissa, se è a disposizione è imprescindibile

Uno dei calciatori che ha dato il maggior apporto al percorso del Napoli è sicuramente Frank Anguissa, fermo però per infortunio dalla gara col Como, e adesso convocato dal ct della nazionale del Camerun. Ma quando è disponibile, il centrocampista è il calciatore di cui Conte non può fare a meno, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Frank è stato eletto Giocatore del mese di gennaio dalla Serie A, ha avuto un rendimento altissimo prima di farsi male. Conte l’ha voluto più al centro della manovra offensiva, ma è stato protagonista in tutte le fasi di gioco e in campionato, prima di farsi male nei 28’ giocati a Como, non ne aveva saltata una. L’anno scorso, gli infortuni l’hanno fermato solo in tre occasioni: una in Champions, una in campionato e una in Coppa Italia. Nella stagione dello scudetto, ne saltò solo due a ottobre per un problema alla coscia. Se è a disposizione, insomma, Frank è un imprescindibile. Per il Napoli, per Conte, ma anc he per il ct del Camerun”.

