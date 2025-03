Anguissa, dallo stop per infortunio alla convocazione in Nazionale è un attimo

Mentre il tecnico Antonio Conte è alle prese con il dubbio che riguarda la presenza di Frank Anguissa nella gara di domenica contro il Venezia, l’allenatore del Camerun pensa bene di inserire il centrocampista fra i convocati per le prossime sfide in programma nelle settimane di sosta che inizieranno dopo la prossima giornata di campionato. IL Corriere dello Sport scrive: “Vederlo nella lista dei convocati del Camerun, ancor prima di figurare in quella del suo club, fa un certo effetto, ma è così che funziona. Frank Anguissa è fuori dalla trasferta di Como, da quando accusò un risentimento che poi portò ad analisi e approfondimenti che evidenziarono una lesione al soleo sinistro. Da quel momento è fermo ai box di Castel Volturno: due partite saltate, contro Inter e Fiorentina, ma la speranza di poterlo portare almeno in panchina domenica a Venezia. La sua è stata un’assenza pesante, per quanto aveva prodotto anche in termini numerici (5 gol e 3 assist), ma che allo stesso tempo ha permesso a Conte di sperimentare, con ottimi risultati, il doppio play Lobotka-Gilmour. Lo scozzese sarà ancora una volta titolare nella sfida delle 12.30 al Penzo, visto che Anguissa è ben lontano dalla sua forma migliore.

Ne sarà al corrente anche il ct del Camerun, il belga Marc Brys, che intanto ha deciso di inserirlo nella lista dei Leoni indomabili per le due sfide di qualificazione ai Mondiali del prossimo anno. La prima contro Eswatini, in trasferta, il 19 marzo; la seconda, più delicata, contro la Libia, il 25 marzo in casa. Il Camerun è primo nel gruppo D, ma la qualificazione al Mondiale è ancora tutta da giocare. Brys, del resto, ha il diritto a chiamarlo in nazionale, a prescindere dal fatto che sia infortunato o in buona salute. Sono trascorse tre settimane da quando è fermo e l’inserimento nella lista dei convocati rappresenta più che altro una prassi. Poi, ovviamente, saranno da approfondire le sue condizioni fisiche, semmai Conte non dovesse convocarlo per la partita di domenica. Nel caso in cui il Camerun valuterà che Anguissa potrà giocare una o entrambe le partite in programma, allora resterà in Africa, altrimenti farà ritorno a Napoli. Anche la sua convocazione per Venezia, del resto, è in via di valutazione. A seconda di quelle che saranno le sue condizioni fisiche, Conte prenderà la decisione per il bene del Napoli e del giocatore, troppo importante per il finale di campionato e per la lotta scudetto. A prescindere dalla sua presenza a Venezia, il Camerun lo aspetta per il doppio impegno e nel caso rientrerà soltanto a ridosso della partita del 30 marzo contro il Milan al Maradona”.