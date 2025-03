888 Casino Aviator: Review del quick game targato Spribe

L’aereo di Aviator accoglie a bordo i giocatori di 888 Casino per sessioni in cui le emozioni decollano e sfiorano vette altissime. Sviluppato da Spribe, si tratta di un quick game in multiplayer dal funzionamento semplice ed intuitivo, ma non per questo meno elettrizzante.

Factory della Comunicazione

Effettua una puntata prima della partenza e guarda il moltiplicatore salire fino a 1000x. Ricorda, però, che si tratta di un crash game e, in qualsiasi momento, aereo e vincite possono schiantarsi al suolo.

Nei prossimi paragrafi, andremo ad approfondire i dettagli tecnici di Aviator 888 bet e ti spiegheremo passo passo come iniziare a giocare. Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su uno dei giochi tra i più innovativi del settore iGaming degli ultimi anni.

Scheda tecnica

Iniziamo l’analisi di Aviator 888 con un breve elenco riassuntivo degli elementi chiave da conoscere:

Tipo di gioco: Crash game/quick game

Licenza: ADM

RTP: 97%

Volatilità: Bassa

Puntata minima: 0,10€

Puntata massima: 100€

Vincita massima: 1000x (10.000€)

RTP e volatilità

Tra gli elementi di forza del gioco spicca l’RTP elevato accompagnato da una volatilità bassa. Ciò significa che gli utenti potranno ricevere indietro buona parte del proprio investimento senza, però, che ne risenta la frequenza con cui le vincite vengono erogate.

Range di puntata

Altro grande pro di Aviator è l’ampio range di puntata. Non si tratta, infatti, di un gioco proibitivo in base al budget a propria disposizione. Anzi, al contrario, chiunque può effettuare una bet e divertirsi con gli altri utenti del casinò.

Licenza e RNG

Fondato nel 2018, Spribe è un provider di fama mondiale, i cui software sono ormai tra i più apprezzati dai giocatori del web. Aviator ha superato i severi controlli dell’ADM e ha ricevuto le certificazioni necessarie, tra cui quella dell’RNG, per atterrare nei portali italiani come 888 Casino.

Come si gioca?

In quanto quick game, ogni sessione è veloce e dinamica. Avrai qualche secondo per piazzare la tua puntata prima che i motori dell’aereo si accendano. Dopo di che, dovrai solo aspettare che inizi a prendere quota, guardando la curva e il moltiplicatore salire sempre di più.

Per incassare e non perdere la tua bet iniziale dovrai ritirarti prima che l’aereo si schianti, cosa che potrebbe succedere in qualsiasi momento. E’ da qui che deriva il brivido distintivo.

Aviator gioco gratis: modalità demo

Nonostante Aviator sia un gioco con cui anche i novizi possono intrattenersi senza troppe difficoltà, perché non fare pratica prima di passare a puntare denaro reale? In fondo, anche i più grandi piloti hanno dovuto affrontare un periodo di addestramento.

Gli utenti del casinò 888 potranno ottenere il proprio brevetto di volo approfittando della versione demo disponibile all’interno del sito. Con le partite gratis in questa modalità potrai mettere a punto la tua strategia vincente e capire meglio come funzionano le feature speciali del gioco senza intaccare il tuo budget.

Che tu voglia partire subito in volo con delle bet reali o fare dei giri di prova, per poter giocare dovrai registrarti su 888Casino. Nel prossimo paragrafo ti spieghiamo come.

Come aprire un account e iniziare a giocare

888 mette a disposizione due metodi d’iscrizione: con SPID e classica. Optando per l’opzione “Registrati con SPID” non dovrai inviare documenti o inserire manualmente i tuoi dati personali, rendendo l’intera procedura ancora più veloce e sicura.

Se, invece, preferisci aprire un conto alla vecchia maniera, dovrai prima di tutto compilare il modulo di registrazione e poi verificare la tua identità. Di seguito abbiamo inserito i passaggi essenziali da completare in entrambe le fasi.

Registrazione

Per accedere all’888 Aviator login register form e iniziare ufficialmente la procedura di apertura del tuo conto dovrai:

Aprire il sito ufficiale del casinò

Cliccare il tasto Registrati posto nella barra in alto sulla destra

Inserisci le informazioni richieste all’interno dei campi

Controlla che tutti i dati inseriti siano corretti per evitare problemi durante la fase di verifica

Scegli un username e una password da utilizzare per i tuoi login futuri

Già in questa prima fase potresti inserire il metodo di pagamento da usare ed effettuare il tuo primo deposito, ma non è strettamente necessario.

Verifica

La verifica dell’identità è uno step fondamentale della registrazione nei portali con licenza italiana. Infatti, se non viene ultimata entro circa 30 giorni, la maggior parte degli operatori ADM, tra cui 888, si riserva il diritto di chiudere il conto. Ecco cosa fare per verificare il tuo conto casinò:

Scegli un documento tra carta d’identità, patente di guida, passaporto, porto d’armi

Scatta una foto sia al fronte che al retro del documento

Accedi al tuo profilo

Clicca l’icona Ricarica e poi su “Conferma identità”

Quindi, cos’è Aviator?

Aviator si è conquistato un posto di spicco tra i titoli più amati del casinò 888 grazie alla sua semplicità, sia in termini di gameplay che di grafica. Ma non è solo la sua accessibilità a farne un gioco unico. Aviator è dinamico, divertente, veloce. Ogni sessione è un rush di emozioni che crescono con il moltiplicatore, lasciando a terra la noia.