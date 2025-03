Vincere a Venezia significherebbe guadagnare su una delle due…

Ciro Troise, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Conte ha creato una nuova coppia con Lukaku e Raspadori, il Napoli ha alzato il livello della qualità con Gilmour, con lo stesso Raspadori e con Spinazzola, che per adesso ha scalzato Olivera. C’è un dato molto semplice, comunque vada Atalanta-Inter: il Napoli se dovesse vincere con il Venezia, guadagnerebbe punti almeno su una delle due. Ma bisogna vincere col Venezia, perché ogni partita è difficile. Pongracic si fa attrarre dal possibile inserimento di McTominay e da Lukaku, e Raspadori lo attacca alle spalle: è il gol più da Lu-Ra arrivato fin qui. Hanno messo lo zampino gli innesti fatti da Conte nei momenti di difficoltà, come Gilmour, Raspadori e Spinazzola. Tutto in verticale, un marchio di questo Napoli attuale. La posizione di McTominay in occasione del primo gol sembra quasi da esterno d’attacco, poi arriva il tiro e il gol di Lukaku. Kean ha fatto un assist di tacco bellissimo per Gudmundsson, per un tiro a giro di altissimo livello. Non credo che il Napoli sia stanco fisicamente, credo sia molto inerzia mentale per i gol sbagliati e per la bravura dell’avversario, la Fiorentina è un’ottima squadra che ha dei valori. Il Venezia è la tredicesima difesa del campionato, Duncan potrebbe fare un lavoro di copertura su Raspadori. M’immagino una squadra in grado di fare densità anche con i due quinti, ovvero Zerbin ed Ellertsson. Conte è molto prudente sul recupero dei giocatori, Neres deve dimostrare di essere brillante per essere utilizzato col Venezia. Il vero recupero sarà col Milan”.