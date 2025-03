Taibi: “Meret è uno dei migliori portieri italiani, fossi nel Napoli farei questa mossa”

“Guardiamo le partite del Venezia, soprattutto contro le grandi squadre: se la gioca sempre. È una squadra che gioca bene a calcio, anche se fatica a segnare. Anche contro il Como, nell’ultima partita, ha offerto una buona prestazione. Mi ricordo anche la gara contro l’Inter: è una squadra che crea gioco. Giocare a Venezia non è semplice, perché il pubblico si fa sentire e l’atmosfera è molto intensa. Ci sono molte insidie.

La squadra di Di Francesco ha una forte identità di gioco, non è una squadra che sta in bassa classifica perché subisce passivamente, ma perché ha difficoltà in alcuni aspetti. Però è una squadra che impone il gioco, non ha paura e tende sempre a proporre calcio. Questo è sempre stato il marchio di fabbrica delle squadre di Di Francesco. È chiaro che, se si trova in quella posizione di classifica, qualche problema c’è. Tuttavia, nelle ultime partite, anche quando ha perso, non l’ho mai vista in difficoltà: è sempre stata propositiva. Oggi anche le squadre cosiddette piccole non rinunciano più alla qualità. Se sia un bene o un male dipende dagli obiettivi e dalle caratteristiche della squadra. Ogni società ha la propria filosofia.