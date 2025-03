Sky, Marchetti: “Napoli interessatissimo ad un forte difensore della Serie A”

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato a Radio Marte:

Factory della Comunicazione

“Diversi giocatori si sono messi in mostra nel campionato italiano come Solet, ma è presto per pensare che il Napoli abbia imbastito una vera e propria trattativa. Sicuramente il Napoli sta facendo le sue valutazioni in ottica mercato.

Il Napoli è interessatissimo ad Oumar Solet, cercato anche da Atalanta ed Inter per la prossima stagione? Adesso si prendono in considerazione diversi profili, non solo quello di Solet, per capire su quali si possa decidere di fare un investimento per l’estate

Solet ed altri giocatori forti si sono messi in mostra in Serie A e le squadre di vertice come il Napoli raccolgono informazioni, anche se non sembra che siano stati mossi dei passi così importanti da parlare già di trattative concrete per averlo. Aspettiamo di vedere cosa possa accadere in futuro, ma per adesso la situazione che possiamo documentarvi è questa”.