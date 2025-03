Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Kiss Kiss Napoli:

“E’ la prima volta che c’è la Final Eight di Coppa Italia di pallanuoto a Napoli. E’ stato creato un centro federale un anno e mezzo fa, c’è stato un accordo tra Comune ed Associazione Italiana Nuoto per far sì che Napoli tornasse al centro dello sport italiano e non solo per il calcio.

Circolo Posillipo?

Tifiamo per il Circolo Posillipo, speriamo di vederlo in semifinale ed in finale e ci auguriamo che vinca il migliore.

Restyling stadio Maradona di Napoli?

C’è la volontà di tutti che il Maradona rientri negli stadi per gli Europei 2032. C’è la volontà del sindaco e del Ministro dello Sport, dispiacerebbe se Napoli non rientrasse negli stadi per gli Europei. Il sindaco sta lavorando per capire se c’è la possibilità di fare un accordo col Napoli.

Scadenza?

Nel 2026 si dovrebbe presentare il progetto di ristrutturazione, occorre una decisione definitiva. Lo stadio Maradona è uno degli impianti più preziosi per Napoli, non solo per il valore economico, ma anche affettivo”.