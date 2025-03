Il Mattino – L’emozione dei tifosi azzurri ha una nuova voce, quella di Cristian Vollaro

Cristian Vollaro

“‘o barone”,

Napoli sa trovare spesso dei protagonisti inattesi. E così è stato perche con un testo semplice ed efficace, emozionato ed emozionante, ha conquistato il cuore dei tifosi. Il suo pezzo è “della gente”, appunto. Come Napoli e come il Napoli. Il destino del coro di Vollaro non è poi così diverso da quello del murale di Maradona, vecchio di decenni (risale all’anno del secondo tricolore azzurro, il ’90) ma diventato iconico a livello globale solo dopo la morte del Diez. Per anni, l’area che oggi è tra le mete turistiche più importanti del Sud Italia, è rimasta per decenni un ex parcheggio-discarica. Allo stesso modo, “Napoli è della gente” è rimasta nascosta, in una città che fa sorgere i suoi simboli sempre dal basso, e li pesca dalla nel momento in cui servono dalla storia in cui li tiene conservati. Cristian Vollaro, nato a Vietri sul Mare, era intenso e assieme comico, nel suo repertorio. In centro storico lo conoscevano in tanti, per la sua “Meglio ‘o cane ca tu”, un classico della movida tra piazza Bellini e dintorni. Erano note anche le sue “Gianna la contrabbandiera” eil clochard benvoluto da tanti. Il punto più alto della carriera di Cristian era arrivato nel 2015, con la partecipazione al talent show Mediaset “Tu sì que vales”. Ora, però, lo conoscono in tutto lo stadio, e anche oltre. Sarebbe bello se, da lassù, si stesse godendo il successo”.