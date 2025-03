Iezzo, ex Napoli: “Ci sarà bisogno di tanta pazienza per trovare i varchi giusti contro il Venezia”

L’ex portiere del Napoli, e oggi allenatore del Benevento Primavera, Gennaro Iezzo, ha parlato a Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero.

“Vedere le due Curve con quella coreografia è stata una grande emozione. Ho avuto la fortuna di viverle perché giocando in porta sono sempre stato a stretto contatto con le Curve, il tifo incide tanto. La storia recente ci ha dimostrato che oggi è difficile anche giocare contro squadre sulla carta inferiori, ogni partita ha la sua storia. Di Francesco è un allenatore molto bravo, c’è da prendere la partita col Venezia per il verso giusto. La presenza di Raspadori penso abbia inciso positivamente sulle prestazioni di Lukaku, molto spesso lo libera da una doppia marcatura e gli permette di aprire spazi per gli altri. In questo modo, Lukaku riesce a esprimersi anche nel modo migliore. Il tiro di McTominay per De Gea non è una papera, non ha la possibilità di deviarlo in modo perfetto perché è quasi sul ginocchio. Il gol di Lukaku fa capire che il Napoli non dà punti di riferimento. Io penso che al di là della bravura tattica di Conte, c’è un modo di esprimersi, un’alchimia importante con la squadra. Il fatto che oggi Lukaku e Raspadori riescono a interagire in quel modo è frutto proprio di quell’alchimia. Qui c’è tanto spazio anche alla fantasia dei calciatori. La costruzione a quattro più si può fare grazie ai due centrocampisti, uno bravo nella gestione come Lobotka, e uno bravo a verticalizzare come Gilmour. Questo cambiare del Napoli sta piacendo e sta regalando grandi prestazioni, secondo me tutto parte dalla posizione di Raspadori che apre spazio per le mezzali e aiuta Lukaku, che prima era chiuso a combattere con i difensori. La maggior parte della gente guarda l’attaccante per i gol che fa, ma si vede anche guardare per ciò che crea per gli altri. Lukaku è un giocatore straordinario. La partita delle 12:30 è ostica, perché nel prepararla è tutto diverso, anche nell’alimentazione. L’orario è particolare, secondo me qualcosina incide sulle prestazioni, un po’ tutte le squadre fanno fatica, non solo il Napoli. Ci sarà bisogno di tanta pazienza per trovare i varchi giusti contro il Venezia, la posizione di Raspadori potrebbe fare la differenza. Il Venezia per fermare il Napoli deve lavorare molto e fare una partita praticamente perfetta e questo può portare via delle energie, le partite durano 95′ e il Napoli può sbloccarla in qualsiasi momento”.