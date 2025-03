Di Gennaro: “Napoli, occhio al Venezia; Atalanta/Inter decisiva”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “La lotta scudetto adesso è davvero interessante, poi l’Atalanta da marzo in poi vola, il Napoli invece sta bene anche se il reparto offensivo è il meno prolifico. La difesa ha ritrovato i giusti equilibri, adesso gli azzurri si sono ritrovati dopo il passo falso di Como. L’Inter ha un calendario più fitto con gli impegni in Champions ed in Coppa Italia. Occhio al Venezia che gioca benissimo, sono quelle partite molto difficili, i tre punti in queste occasioni non sono scontati. Poi occhio che le squadre che lottano per retrocedere danno qualcosa in più in questa fase della stagione. Decisiva sarà Atalanta-Inter. Il Napoli ha un calendario più semplice, però nel calcio moderno non c’è nulla di scontato, partite facili non ce ne sono. Kvara era il giocatore più forte della rosa ed hanno preso Okafor, Antonio però ha qualcosa in più. Ti cambia”.

