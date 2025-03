DAZN sceglie Atalanta-Inter da vedere in chiaro e gratuitamente

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la gara scelta da DAZN da vedere in chiaro e in maniera gratuita è Atalanta-Inter. “Dazn ha scelto la quarta delle cinque partite da trasmettere in chiaro e gratuitamente in questa stagione: si tratta di Atalanta-Inter, esclusiva della piattaforma di live streaming e gara che potrebbe rivelarsi decisiva per la volata scudetto. La sfida tra la formazione di Gasperini e quella di Simone Inzaghi andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo domenica alle ore 20.45. Galvanizzata dal 4-0 in casa della Juventus, la Dea è distante tre punti rispetto a Lautaro e compagni che sono primi in classifica con una lunghezza di vantaggio sul Napoli. A raccontare ogni momento di questo attesissimo match sarà Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Dal campo, fin dal prepartita, Diletta Leotta accompagnerà i tifosi nell’atmosfera della sfida prima di collegarsi con lo studio dove Giorgia Rossi condurrà il Dazn Serie A Show con i talent della squadra di Dazn. Atalanta-Inter, quarta partita visibile in chiaro su Dazn, si inserisce nel pacchetto dei diritti tv acquisito dalla piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo che permette di trasmettere in modalità gratuita fino a 5 incontri di Serie A su un totale di 380 per ogni stagione. L’obiettivo è coinvolgere un numero sempre più ampio di appassionati di calcio italiano.

Factory della Comunicazione