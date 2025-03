Convocazione in via di valutazione per Anguissa

L’emergenza sta pian piano finendo e gli azzurri fermi ai box stanno recuperando. Per Venezia sarà convocato Mazzocchi, mentre ancora qualche dubbio per Neres ed Anguissa. Entrambi sono in via di valutazione e comunque non partirebbero certo dal primo minuto. In merito al centrocampista camerunense, il CdS scrive: “Anguissa ha saltato Inter e Fiorentina per un problema al soleo della gamba sinistra, come il collega (Neres) è ormai vicino al rientro in gruppo ma la sua convocazione è in via di valutazione. Considerando che non gioca da un paio di settimane, tra l’altro, è praticamente scontato che a cominciare dall’inizio sarà Gilmour. Sia perché per prassi Frank partirebbe dalla panchina, sia perché Billy ha meritato di essere ancora al centro del progetto tattico al fianco di Lobotka sin dal primo minuto di una partita delicata, facciamo anche trappola, che Conte si avvia ad affrontare con il 3-5-2 di partenza (che in fase offensiva diventa quasi sistematicamente 4-2-4).”

Factory della Comunicazione