Ufficiale, Serie B – Gli arbitri designati per la 30ª giornata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 30ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma sabato 15 marzo.
PALERMO – CREMONESE Venerdì 14/03 h. 20.30
COLLU
CAPALDO – RICCI
IV: IANNELLO
VAR: NASCA
AVAR: MARCENARO
CESENA – SPEZIA h. 15.00
PRONTERA
ROCCA – REGATTIERI
IV: GAUZOLINO
VAR: CAMPLONE
AVAR: SERRA
CITTADELLA – SASSUOLO h. 15.00
MONALDI
FONTANI – EMMANUELE
IV: RAMONDINO
VAR: VOLPI
AVAR: PEZZUTO
FROSINONE – BRESCIA h. 15.00
RUTELLA
YOSHIKAWA – MINIUTTI
IV: ANGELILLO
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI VUOLO
JUVE STABIA – MODENA h. 15.00
MASSIMI
PALERMO – PEDONE
IV: PEZZOPANE
VAR: MAGGIONI
AVAR: MINELLI
PISA – MANTOVA h. 17.15
BONACINA
DEL GIOVANE – CIPRESSA
IV: CASTELLONE
VAR: DIONISI
AVAR: MIELE
BARI – SALERNITANA h. 19.30
SACCHI
CAVALLINA – BITONTI
IV: ALDI
VAR: PATERNA
AVAR: PAGNOTTA
REGGIANA – SAMPDORIA Domenica 16/03 h. 15.00
AURELIANO
PRENNA – D’ASCANIO
IV: CERBASI
VAR: FOURNEAU
AVAR: LONGO
SUDTIROL – CARRARESE Domenica 16/03 h. 15.00
SANTORO
LOMBARDO – POLITI
IV: MIRABELLA
VAR: BARONI
AVAR: DI MARTINO
CATANZARO – COSENZA Domenica 16/03 h. 17.30
GHERSINI
LUCIANI – CATALLO
IV: MAROTTA
VAR: GUIDA
AVAR: GARIGLIO