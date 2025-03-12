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Ufficiale, Serie B – Gli arbitri designati per la 30ª giornata

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 30ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma sabato 15 marzo.

 

Factory della Comunicazione

PALERMO – CREMONESE    Venerdì 14/03 h. 20.30

COLLU

CAPALDO – RICCI

IV:      IANNELLO

VAR:     NASCA

AVAR:      MARCENARO

 

CESENA – SPEZIA   h. 15.00

PRONTERA

ROCCA – REGATTIERI

IV:      GAUZOLINO

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      SERRA

 

CITTADELLA – SASSUOLO    h. 15.00

MONALDI

FONTANI – EMMANUELE

IV:       RAMONDINO

VAR:      VOLPI

AVAR:       PEZZUTO

 

FROSINONE – BRESCIA    h. 15.00

RUTELLA

YOSHIKAWA – MINIUTTI

IV:     ANGELILLO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     DI VUOLO

 

JUVE STABIA – MODENA     h. 15.00

MASSIMI

PALERMO – PEDONE

IV:      PEZZOPANE

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     MINELLI

 

PISA – MANTOVA     h. 17.15

BONACINA

DEL GIOVANE – CIPRESSA

IV:     CASTELLONE

VAR:     DIONISI

AVAR:      MIELE

 

BARI – SALERNITANA    h. 19.30

SACCHI

CAVALLINA – BITONTI

IV:     ALDI

VAR:     PATERNA

AVAR:     PAGNOTTA

 

REGGIANA – SAMPDORIA     Domenica 16/03 h. 15.00

AURELIANO

PRENNA – D’ASCANIO

IV:     CERBASI

VAR:      FOURNEAU

AVAR:       LONGO

 

SUDTIROL – CARRARESE    Domenica 16/03 h. 15.00

SANTORO

LOMBARDO – POLITI

IV:       MIRABELLA

VAR:      BARONI

AVAR:      DI MARTINO

 

CATANZARO – COSENZA    Domenica 16/03 h. 17.30

GHERSINI

LUCIANI – CATALLO

IV:     MAROTTA

VAR:    GUIDA

AVAR:      GARIGLIO

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