Simeone a Radio Crc: “Non ho mai lavorato così tanto!”

L’attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Radio Crc.

Factory della Comunicazione

Tra i tanti temi trattati, il Cholito ha parlato del finale di stagione che aspetta il Napoli.

Ecco un estratto delle sue parole:

Anema e core sono gli ingredienti per andare avanti?

“Sì, è cosa il mister ci ha trasmesso. Questa è una cosa che Napoli ha già, ma Conte ha trasmesso tanto questa cosa e i tifosi sono contenti di questa stagione”.

Cosa significa questo supporto?

“Tantissimo. Una tifoseria come quella del Napoli non l’ho mai vista. Per me è una roba difficile da spiegare, ci sono dei sentimenti quando si entra allo stadio… A volte immagino chi viene a giocare contro di noi. Quanto sarà difficile per loro in una situazione come questa… c’è anche uno stadio pieno che ti sta addosso”.

Quanta carica dà per il finale una classifica così stretta?

“Noi la carica ce l’abbiamo sempre. Il mister ce ne dà ogni giorno, lui quando ci propone dei video ci mette due-tre parole prima di allenarsi. Siamo sempre carichi, ma tanto anche grazie allo staff”.



Conte parla di 10 finali?

“Io non ho mai lavorato così tanto in vita mia. Al di là di come finirà, non dimenticherò mai come ho lavorato in questa stagione. È stato difficile da reggere, ma una volta trovato quel livello tutto diventa positivo. Non è facile da spiegare, trasformi il soffrire in una sofferenza che inizia a piacerti perché vedi risultati. Difficile correre per 9-10 chilometri in allenamento, è dura, ma alla fine vedo il lavoro”.