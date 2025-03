Mezza Europa invidia Conte, Buongiorno svela il segreto: “Carisma, duttilità e intensità. Sa sempre come motivarci, in ogni circostanza”

Alessandro Buongiorno h rilasciato una lunga intervista per Il Mattino.

Di seguito un estratto dell’intervista.

Mezza Europa vi invidia Conte. Cosa ha di speciale? «Il suo carisma, la sua duttilità. Riesce sempre a darti la carica, in qualsiasi circostanza, non sbaglia mai il momento, le parole. Poi ha qualità tecniche e tattiche che trasferisce ogni giorno in allenamento».

Come avete fatto ad arrivare così in alto? «Concentrandoci partita per partita. Allenamento per allenamento. Nulla nasce per caso. Abbiamo lavorato tantissimo».

Vero che quando non vincete, la settimana di allenamenti diventa complicata? «Anche a livello personale è dura, pure per me un pareggio vale come una mezza sconfitta. Poi però passa, bisogna concentrarsi sull’impegno successivo, quindi bisogna subito spostare il focus. Magari è capitato che in alcune momenti ci siano stati degli allenamenti più intensi, però alla fine faccio fatica a capire in quale settimana ci sono allenamenti meno tosti (sorride, ndr)».

Dopo Como, però, Conte si è arrabbiato? «È stata una lezione importante in vista di queste ultime partite della stagione. Il secondo tempo non è piaciuto a nessuno di noi, eravamo tutti arrabbiati con noi stessi. E abbiamo imparato da quella sconfitta. Ci è servita, come abbiamo dimostrato con Inter e Fiorentina».