“Lukaku e Raspadori imprescindibili per il Napoli. Atalanta-Inter? L’X gioverebbe agli azzurri!”

Nando Orsi, opinionista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live del Napoli, atteso dalla sfida sul campo del Venezia (domenica 16 ore 12.30).

Factory della Comunicazione

“Nella lotta a tre per lo scudetto penso che Il Napoli possa crederci perché è stato tutto il campionato al vertice e si è ormai abituato. Di contro se perde quella cattiveria, di cui ha parlato spesso Conte in conferenza e che è la qualità predominante della squadra, potrebbe non centrare il titolo. L’Atalanta può farcela perché gioca bene e perché ha riacquistato la condizione fisica. Potrebbe non farcela perché dopo le grandi rincorse, alla fine ci si ferma un po’ e in casa sta perdendo tanti punti. L’Inter infine può vincere perché è abituata a stare lassù da anni, può perdere invece perché anche se ha una rosa ampia giocare ogni tre giorni per un mese ti toglie energia. Non è una coincidenza che quando Lukaku segna il Napoli vince, anche perché in rosa c’è solo lui come attaccante di spessore. Raspadori però ha segnato 3 gol in 4 gare: punto su questa coppa e punto su Big Rom perché nelle partite di livello qualcosa in più te la dà sempre. Ha la capacità di essere importante nelle gare di livello. Raspadori ha il gol nel sangue, ha dimostrato di essere un grande professionista e di avere un attaccamento alla maglia notevole. Per fortuna che Conte ha messo il veto sulla sua cessione a gennaio. In questo momento Conte non può togliere Raspadori e non penso che cambierà molto con i rientri di Anguissa e Neres, almeno nelle prossime gare. Ma si possono variare schemi e moduli e ci sono altre risorse, per esempio Gilmour e Billing. A differenza delle altre squadre il Napoli ha più varietà di gioco, nonostante la cessione di Kvaratskhelia. Neres quando rientrerà non è detto che giochi subito, anche perché quando subentra spacca le gare. Atalanta-Inter per il Napoli sarebbe meglio se finisse in parità, così torna tutto come prima, con gli azzurri in testa”.