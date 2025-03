Lo Monaco sul Napoli: “Evidentemente ora la rosa è più competitiva”

Pietro Lo Monaco, dirigente, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live su Radio Marte, ecco le sue parole: “La cosa positiva è l’aver constatato che il Napoli può contare anche su Billing e Gilmour, evidentemente ora la rosa è più competitiva. Poi il calendario se parliamo di prestazioni anche quella del primo tempo di Como non mi era affatto dispiaciuta. Il Napoli ha mantenuto un trend di un certo livello, nonostante infortuni e un mercato non straordinario la squadra è lì, a contendere lo scudetto all’Inter ed all’Atalanta. Se il Napoli dovesse vincere a Venezia converrebbe il pareggio tra Atalanta ed Inter, anche se credo che non sia una gara da X, piuttosto da tripla, le squadre di Gasperini hanno sempre un’accelerata a marzo, come del resto anche il Napoli mi dà grande fiducia. Il doppio play? Il Napoli ha un allenatore bravo, importante, duttile, e un organico che si è adattato rispondendo alle sue sollecitazioni. Si è partiti con il 3-4-3 con Kvaratskhelia, poi si è messo con il 4-3-3 sempre con il georgiano e Politano, a gennaio non avendo più esterni d’attacco a sinistra ha attaccato con le due mezz’ali, costringendo la Fiorentina a seguire Mc Tominay a uomo per tutta la partita”.

E su Lukaku:

“Un piccolo inciso nei confronti di chi ha criticato Lukaku: andatevi a rivedere la gara disputata dal belga contro la Fiorentina! Unica nota negativa è stato il Cholito, che si è mangiato un gol clamoroso, se avesse segnato il 3-1 avrebbe dato più serenità alla gestione degli ultimi minuti. Billing poteva giocare forse prima? Non lo so, di sicuro è un buon giocatore, dal punto di vista fisico ha grande presenza, ha anche buona tecnica ma forse Conte non lo riteneva ancora pronto per giocare. Ora, invece, il giocatore danese ha dimostrato di essere pronto e che su di lui si può contare. Futuro? Conte ha sempre detto che bisogna prendere giocatori “fatti”, non so se serviranno quattro grandi acquisti, ma bisognerà andare a fare ciò che non è stato fatto a gennaio, penso all’esterno alto, ad un difensore centrale in più, magari ad un altro terzino destro, perché a sinistra devo dire che lo Spinazzola visto in questo periodo è davvero tanta roba”.