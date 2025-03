Infermeria azzurra: ‘a nuttata è (quasi) passata

C’è stata, altrochè se c’è stata…emergenza allo stato puro soprattutto in alcune zone del campo. Giocatori fermi ai box e di conseguenza strategie da applicare, alternative da trovare, ma adesso, come scrive anche La Gazzetta dello Sport, sembra che il peggio sia passato: “La tempesta è passata. E forse anche ‘a nuttata. La vittoria sulla Fiorentina ha avuto un effetto magico su tutto il mondo Napoli, che in un colpo solo ha ritrovato tre punti, il gol di Lukaku, la convinzione di potersela giocare fino alla fine. Il pomeriggio del Maradona è stato una festa per tutta Napoli, ma potrebbe essere stato soltanto l’antipasto di una settimana che è iniziata nel migliore dei modi. Perchè il ritorno a Castel Volturno ha in parte messo fine anche all’emergenza: ieri David Neres e Pasquale Mazzocchi sono tornati a lavorare in gruppo, confermando che il lavoro di riatletizzazione è stato completato. Tradotto: entrambi sono pronti e ora possono rientrare tra i convocati già da Venezia. Ma le belle notizie non finiscono qui: anche Frank Anguissa sta meglio e procede spedito nel lavoro di recupero. E sì, anche il camerunese potrebbe tornare prima del previsto. Magari non in campo, ma sicuramente in gruppo. Si deciderà nei prossimi due giorni, ma il Napoli potrebbe viaggiare verso Venezia al gran completo, per iniziare col gruppo più unito che mai la prima delle “dieci finali” che separano il Napoli dal sogno”.

