Garzya: “Conte sta sempre sul pezzo e nel finale di stagione ancora di più”

Luigi Garzya, allenatore, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live a Radio Marte, ecco le sue parole: “Conte sta sempre sul pezzo e nel finale di stagione ancora di più. Lui è anche un allenatore esperto e vincente, sa come si vincono i campionati e sa che non si può mollare di un centimetro, specie se ci sono tre squadre in lizza per lo scudetto. Il calendario non è detto che premi il Napoli: nella maggior parte della mia carriera ho giocato a Lecce, Bari e Cremonese, ovvero in squadre in lotta per non retrocedere. So che alla fine sono battaglie per salvarsi e quindi gli azzurri devono sapere che le ‘piccole’ faranno ognuna la partita della vita. E’ chiaro che la caratura tecnica del Napoli è superiore, ma occorre stare molto attenti. Del resto gli azzurri hanno perso con Como e Verona e anche l’Atalanta ha perso punti con Cagliari e Venezia. Non mi sorprende che Conte utilizzi vari schemi e sistemi di gioco, d’altronde li conosce tutti e sa che i suoi uomini possono interpretare al meglio diversi moduli”

Factory della Comunicazione