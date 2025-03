Conte viaggia a una media di 2,33 punti a partita tra marzo e maggio. Recuperati quasi tutti

La vittoria contro la Fiorentina ha confermato che il Napoli se la giocherà con Inter e Atalanta per lo scudetto, ma soprattutto è iniziato un periodo molto particolare per Antonio Conte: solitamente le sue squadre danno il meglio proprio nel periodo tra marzo e maggio, con il tecnico leccese che ha una media di 2,33 punti a partita in questo periodo. Il mese di marzo segna un nuovo inizio per i partenopei, che recuperano Mazzocchi e Neres, già disposizione per la trasferta di Venezia dopo essere tornati ad allenarsi in gruppo. Discorso diverso per Anguissa, invece, che potrebbe rientrare prima, ma assistere solo dalla panchina alla prossima partita di campionato. Tuttavia, il rientro degli infortunati non significa un cambio modulo e un ritorno all’undici tipo prima della Lazio: un esempio è Spinazzola, che al momento è il titolare al posto di Olivera, fino a qualche mese fa un inamovibile; difficile ipotizzare che Conte possa privarsi di Raspadori al momento, uno degli attaccanti più in forma del Napoli (3 gol in 4 partite) e che si trova a meraviglia con Lukaku; anche Anguissa dovrà faticare per riprendersi il posto da titolare, perché Gilmour sta sfruttando l’occasione di giocare in coppia con Lobotka. A Venezia Conte confermerà il 3-5-2, monitorando le condizioni di McTominay, che comunque non dovrebbe essere in dubbio.

Fonte: Gazzetta dello Sport