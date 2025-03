Buongiorno: “Scudetto? Pensiamo una partita alla volta. Il mio Napoli è cazzuto!”

Nella giornata di oggi, sulle pagine de ‘Il Mattino’ abbiamo potuto leggere una lunga intervista fatta ad Alessandro Buongiorno, pilastro del Napoli di Antonio Conte.

Buongiorno ha parlato molto della sua esperienza fin’ora e di sè in generale.

Tra le altre cose, il difensore ex Granata, si è concentrato sul Napoli e sulle ambizioni Scudetto della squadra azzurra.

Ecco un estratto delle sue parole:

Come descrive questo Napoli che sogna e fa sognare lo scudetto?

«È un Napoli che ha un grande spirito, dove ognuno si mette a disposizione dei compagni, si sacrifica per l’altro. E dove tutti hanno voglia di mettersi in gioco, in discussione. E non ce ne sta uno che non sia pronto a migliorarsi».

E allora mi dice un motivo per cui il Napoli può vincere lo scudetto?

«Noi non pensiamo a quello che sarà. Lo abbiamo dimostrato. Una partita alla volta, stiamo mettendo una voglia incredibile in ogni gara. E questo i tifosi ce lo riconoscono sempre, allo stadio ma anche quando li incontriamo per strada. Sanno che ogni volta che usciamo dal campo abbiamo dato il massimo, abbiamo la maglia sudata. Vogliamo continuare a renderli orgogliosi di noi. Fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata».

Il miglior Buongiorno napoletano in che partita?

«A San Siro, nell’1-1 con l’Inter. Anche allora con Thuram e Lautaro».

Un aggettivo del suo Napoli?

«Mi piace dire “cazzuto”, ovvero tenace, determinato. Ecco, non molliamo mai. Questo è il Napoli».

Fonte: Il Mattino