Penzo solo per i più fortunati: è caccia azzurra al biglietto

Ci saranno solo i più fortunati per il lunch match in laguna. Per i tifosi azzurri è caccia la biglietto, ma le disponibilità, proprio dal punto di vista numerico sono poche. Il Penzo è un impianto piccolo…A proposito di questo, La Repubblica scrive: “Il Napoli sarà di scena a Venezia contro la neopromossa di Eusebio Di Francesco in lotta salvezza. La voglia di seguire gli azzurri in trasferta è enorme e da domani sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti dello stadio Penzo. Una precisazione è d’obbligo: il partito degli esclusi sarà maggioranza assoluta. L’impianto di Venezia ha una capienza di 12mila posti e nel settore ospiti potranno accomodarsi 1000 tifosi azzurri: la trasferta è aperta, a patto di avere la Fidelity Card del Napoli e la caccia al tagliando partirà domani alle 15 sul circuito Vivaticket. Il costo è alto (45 euro) ma non scoraggerà gli appassionati”. “I più fortunati potranno accomodarsi allo stadio e faranno sentire il loro sostegno alla squadra di Conte che si è espresso in più di una circostanza sul ritorno dei fan provenienti dalla città al seguito del Napoli lontano dal Maradona. Lo stop è durato 7 partite e al momento è un ricordo: il rientro a Como non ha presentato criticità e il via libera a Venezia è stato dunque una logica conseguenza. Nessuno vorrà mancare, ma in pochi potranno sostenere il Napoli dal vivo, tutti gli altri lo faranno davanti alla tv”.

