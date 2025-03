“Dalla mia esperienza, quando un modulo è consolidato difficilmente si cambia”

1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Dino Fava Passaro, ex attaccante, tra le tante, di Udinese e Bologna: “Lucca è , programma radiofonico in onda su, è intervenuto, ex attaccante, tra le tante, di Napoli : “

Naturalmente, il pareggio sarebbe il risultato migliore per il Napoli. Ma più di tutto, sono curioso di vedere questa partita, perché l’Atalanta è davvero in splendida forma. Al di là della Juve, che non ha fatto una grande prestazione, ho rivisto l’Atalanta di inizio campionato: aggressiva, intensa, sempre forte. Non vedo l’ora di vedere questa gara da amante del calcio.

un bel giocatore, sicuramente, ma gli farei fare ancora un po’ di esperienza. In, purtroppo, tendiamo a esaltarci subito: appena un giocatore fa una buona stagione, vogliamo subito vederlo in una grande squadra. Ha qualità importanti, ma vorrei valutarlo meglio prima di promuoverlo per un top club. Magari potrebbe stare in una squadra importante, ma non credo sia l’attaccante ideale per le ambizioni del, soprattutto come titolare.Per me,non è mai stato un problema, un brocco. È un giocatore molto interessante e, quando gioca nel suo ruolo, riesce a dare il meglio di sé. Forse ilavrebbe dovuto pensarci un po’ di più prima di acquistarlo, visto il modulo consolidato. Tuttavia, alla fine è stata una buona scelta, perché può tornare utile anche nel caso di un cambio di modulo. Sta facendo bene, quindi direi che alla fine è stata una scommessa vinta. Per il bene del ragazzo, sarebbe meglio andare in una squadra dove possa giocare sempre nel suo ruolo, però, in questo momento, è difficile lasciare. Dove potrebbe andare? In una squadra di metà classifica per un campionato senza ambizioni, oppure restare per puntare allo scudetto e giocare le coppe europee? È una scelta complicata. Ora sta giocando nel suo ruolo e sta facendo bene, e ilha bisogno di lui. Dalla mia esperienza, quando una squadra sta facendo bene con un modulo, è difficile tornare indietro. Se le cose non dovessero andare per il verso giusto, ilpotrebbe anche tornare al 4-3-3. Ma avere la possibilità di cambiare modulo in corsa è un grande vantaggio. Una squadra che può adattarsi così mette in difficoltà gli avversari. È una marcia in più. Ilha trovato un equilibrio difensivo e una maggiore pericolosità in attacco. Sarebbe un peccato cambiare tutto. Io sono un grande estimatore di. Spesso si giudica un attaccante solo per i gol, ma io guardo anche il lavoro che fa per la squadra. Lui si mette sempre a disposizione, fa salire i compagni, serve assist. Sono contento che abbia trovato il gol, perché per un attaccante è fondamentale. E poi, selo fa giocare sempre, un motivo ci sarà.non è un pazzo, lo mette sempre perché è utile anche quando non segna. Il mister è un perfezionista, se lo schiera sempre significa che vede qualcosa che noi non percepiamo nei 90 minuti.è un ottimo attaccante, ma togliereora non è possibile“.