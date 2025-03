Contratto Juan Jesus: c’è un’opzione, il Napoli valuta il da farsi

Il Napoli è impegnato in alcuni rinnovi di contratto, da Meret ad Anguissa, per esempio, ma come dice e scrive il giornalista Nicolò Schira, esperto di mercato, sta facendo anche valutazioni in merito al difensore Juan Jesus.

Factory della Comunicazione

Su X si legge: “Juan #Jesus’ contract with #Napoli expires in June 2025, but Napoli have an option to extend and are currently reflecting about the possibility to trigger it. #transfers”

“Il contratto di Juan Jesus con il Napoli scade a giugno 2025, ma il Napoli ha un’opzione per estenderlo e sta attualmente riflettendo sulla possibilità di attivarla. #transfers”.