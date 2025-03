CdS – Il Napoli, secondo in classifica, ha evidenti problemi in fase di realizzazione

E’ evidente ormai che uno dei problemi, forse quello più palese, che il Napoli ha problemi in fase di realizzazione, nonostante il bel campionato e il secondo posto in classifica, come sottolinea il Corriere dello Sport. “In sintesi: il Napoli, secondo in classifica a un punto dall’Inter con 18 vittorie in carnet e diciassette settimane complessive in testa, ha problemi in fase di realizzazione. Costruisce tanto, crea, invade la trequarti e anche l’area, ricama cross su cross e sa anche schiacciare gli avversari, ma tira e segna molto meno innanzitutto rispetto alle rivali per lo scudetto. Per intenderci: l’Inter vanta 63 gol su 447 tiri totali, uno ogni 7.1 con percentuale realizzativa del 14.1 percento; l’Atalanta, invece, 63 gol su 419 tiri, uno ogni 6.7 con percentuale del 15 percento; e il Napoli 45 gol su 379 tiri, uno ogni 8.4 con percentuale realizzativa dell’11.9 percento. Inferiore anche a quella del Torino (12%), della Lazio (12.7%) e della Fiorentina (13.1%). E ancora: il Napoli, secondo in classifica con 18 vittorie a -1 dalla vetta, ha il quarto attacco del campionato insieme con la Juve e alle spalle della coppia Inter-Atalanta e della Lazio; ed è l’ottava squadra per tiri in Serie A dopo Inter, Milan, Atalanta, Roma, Bologna, Lazio e Juventus. Eccezion fatta per i campioni d’Italia, tutti gli altri sono alle spalle degli azzurri. Curiosità? Il Como di Fabregas ha provato 372 conclusioni verso la porta, 7 meno del Napoli”.

Factory della Comunicazione