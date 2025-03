Raspadori ringrazia Lukaku: “Grazie Rom, il gol è tuo”

Il Napoli ha battuto ieri la Fiorentina al Maradona per 2-1, con gol di Lukaku e di Raspadori su assist del belga. Dopo la gara Giacomo Raspadori ha sottolineato quanto il suo gol sia stato merito del compagno, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il quarto gol è stato sudato, meritato, strappato con i denti e con la grinta. «Grazie Rom, il gol è tuo» ha detto subito dopo, riconoscendo il merito a Lukaku, che gli aveva servito un pallone solo da spingere in porta. Un’occasione che sulla carta sembrava facile, ma che pesava come un macigno. Terzo gol in quattro partite, il secondo decisivo dopo quello al Venezia all’andata. Giacomo Raspadori ha sfruttato nel migliore dei modi questo periodo da titolare: è in forma, cresce a vista d’occhio, ma sa che può fare ancora meglio. E con lui tutto il Napoli. «Oggi abbiamo sofferto un po’ troppo, potevamo chiuderla prima – ha ammesso -. Il pubblico è stato fantastico, la nostra prestazione anche. Ora bisogna godersi la vittoria, resettare e continuare a lavorare come stiamo facendo». Dopo il gol c’è stato l’abbraccio con la panchina e il ringraziamento speciale all’amico Romelu, che gli ha servito l’assist dopo che De Gea gli aveva negato la rete in tre occasioni. «L’80% del gol è merito suo – ha detto indicando il belga -. In allenamento lavoriamo tanto su situazioni simili e finalmente siamo riusciti a metterla in pratica in partita. Mi ha dato una grandissima palla». Che gli è servita per segnare il suo terzo gol nelle ultime quattro presenze in Serie A, tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 39. Una rete speciale, arrivata alla sua 100ª presenza in tutte le competizioni con il Napoli. Dal suo esordio, nella stagione 2022/2023, è l’unico italiano nato negli anni 2000 ad aver collezionato almeno 100 presenze con una singola squadra in Serie A”.

Factory della Comunicazione