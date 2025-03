Meret deciso: “Dobbiamo essere più concreti, più cinici”

Il Napoli ha battuto la Fiorentina ieri al Maradona per 2-1, restando attaccato all’Inter capolista, con un finale in cui ha rischiato il pareggio, e anche Alex Meret, nel post gara sottolinea la necessità di essere più cinici, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Giornata speciale per Jack, che s’è goduto il gol e la vittoria. Lo stesso ha fatto Meret, sincero nel manifestare un pizzico di dispiacere per come si siano sviluppati i minuti finali della partita con la Fiorentina. «Dobbiamo essere più concreti, più cinici – l’augurio del portiere -. Abbiamo creato tanto ma segnato poco, il finale poteva essere gestito meglio: sarebbe stata una beffa prendere il pareggio». Su una cosa, però, sono tutti d’accordo: il pubblico sarà fondamentale nella corsa scudetto. Altro sold out al Maradona, con i decibel che aumentano di partita in partita. «I tifosi sono importantissimi e quando spingono così lo percepiamo – ha sottolineato il Meret -. Nelle ultime due in casa l’atmosfera è stata bellissima. Mancano dieci finali e vogliamo affrontarle tutte con entusiasmo. Sarebbe da folli non crederci e non sperare di arrivare davanti a tutti». Una battuta anche sul rinnovo, che tarda ad arrivare: «Sono da tanti anni a Napoli, non vedo nessun problema a restare»”.

