Lo dicono i numeri: il Napoli fa 13, Jack Raspadori 100!

Napoli/Fiorentina, l’analisi attraverso i numeri. Dal CdS: “Il Napoli è andato a segno in 13 incontri di fila in un singolo torneo di Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2020 e maggio 2021, in quel caso con Gattuso in panchina. Giacomo Raspadori ha giocato oggi la sua 100ª gara in tutte le competizioni con il Napoli: dal suo esordio con i partenopei nel 2022-2023 è l’unico italiano nato negli anni 2000 ad aver collezionato almeno 100 presenze con una singola squadra di Serie A.

Per la Viola: Gudmundsson ha trovato la rete in trasferta in A per la prima volta dal 15 aprile 2024 (in quell’occasione al Franchi contro la Fiorentina); inoltre, non segnava da fuori area dal 5 gennaio 2024 contro il Bologna.”