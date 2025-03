La voce a tanti protagonisti della vittoria sulla Viola. Conte: “Il gruppo sta dando tutto, oltre i nostri limiti”

Il Napoli batte la Fiorentina per 2-1 al Maradona. Apre la partita prima della mezzora Lukaku che infila una respinta di De Gea su destro di McTominay. Allo scoccare dell’ora di gioco il secondo gol azzurro con Raspadori che entra in area servito da Lukaku e di sinistro firma il 2-0. La Viola accorcia con un destro a giro di Gudmundsson, ma gli azzurri resistono e conquistano un successo meritato.

Antonio Conte commenta così la prestazione azzurra:

“Abbiamo meritato la vittoria, però dovevamo ottimizzare con maggiore precisione le palle gol create. Non dovevamo tenere un match dominato in bilico fino al novantesimo. Questo è stato il nostro errore, ma per il resto i ragazzi hanno disputato una grande partita“.

“Il gruppo sta dando tutto, oltre i nostri limiti. Questa squadra sta facendo passare per normale ciò che in realtà è straordinario. Ed è merito dell’impegno e del lavoro di tutti, nonostante alcune difficoltà che abbiamo dovuto attraversare”.

“Sono pienamente soddisfatto del rendimento, però ribadisco ciò che ho già detto anche in conferenza prima di vigilia: dobbiamo essere più determinati e cattivi sportivamente sotto porta“.

“Stasera ci godiamo questo successo importante ma sin da domani si torna a lavorare per preparare la prossima partita a Venezia. Mancano dieci giornate e saranno dieci finali. Farò scelte solo in base al merito e tutti i miei uomini sanno che farò giocare chi mi risponde con la prestazione importante in campo“.

“Più che la classifica, dobbiamo guardare noi stessi e giocare con tutto quello che abbiamo dentro. Lo meritano questi tifosi, ma lo merita anche questo gruppo che sta facendo cose straordinarie. Lotteremo per tutto quello ci sarà possibile e poi vedremo dove saremo capaci di arrivare”

Romelu Lukaku protagonista con un gol e un assist, racconta le sue sensazioni subito dopo il match:

“Abbiamo dimostrato tutta la voglia di vincere perchè volevamo tornare a conquistare un successo importante per riprendere al meglio il nostro cammino“.

“E’ stata una gara dura, la Fiorentina è un avversario forte, ma l’abbiamo portata a casa meritatamente. Siamo una squadra dura da battere e vogliamo proseguire il nostro percorso verso il vertice. Pensiamo partita dopo partita per dare il massimo e poi vedremo dove saremo”

Giacomo Raspadori ancora in gol, racconta la sua gioia:

“Devo molto a Romelu che mi ha lanciato in area con un assist bellissimo. L’ottanta per cento del gol è merito suo. La cosa più importante è aver conquistato il successo per riprendere la nostra strada verso la testa della classifica”

“L’unico neo di questa prestazione è che avremmo dovuto chiudere la partita prima e non lasciarla aperta fino alla fine. Ma il successo oggi era fondamentale e lo abbiamo raggiunto con merito”

Alex Meret sulla stessa linea d’onda dei compagni nell’analisi della gara:

“Siamo stati bravi e cinici. Certamente dobbiamo essere più concreti in fase di finalizzazione, ma come gioco ci siamo espressi benissimo tenendo sotto la Fiorentina con merito”

“Lavoreremo per crescere in ogni aspetto della prestazione, sia nella gestione della partita che nella concretizzazione. Stiamo facendo cose straordinarie e vogliamo ancora migliorare per raggiungere il massimo in queste ultime dieci sfide”

Fonte SSC Napoli