Ecco quante volte Lukaku ha raggiunto la doppia cifra nei vari Top campionati europei

10×10, come direbbero gli americani. Appassionati di quel football a cui Antonio Conte faceva riferimento sei mesi fa parlando di lui: «Romelu è un calciatore atipico. Uno che può giocare palla addosso o anche scappare in velocità. Come un giocatore di football americano». Di fughe in avanti non se ne sono viste troppe, ma l’allenatore azzurro lo ha difeso anche nelle settimane peggiori, figurarsi oggi, all’indomani di una prestazione maiuscola da gol e assist contro la Fiorentina. Tutti decisivi.

Factory della Comunicazione

Come lo è Lukaku sempre da quando è a Napoli: se segna il belga, gli azzurri non perdono. Anzi. Se segna Romelu, gli azzurri sanno solo vincere. 10 gol e 10 vittorie in campionato. Nessuna doppietta, tanto per rendere ancora più facile il conteggio.

Con tanto di piccolo record: con la rete di ieri alla Fiorentina, Lukaku ha raggiunto la doppia cifra stagionale per 12 volte di fila nei Top 5 campionati europei. Meglio di lui ha fatto solo un marcatore, Robert Lewandowski, prima al Borussia Dortmund e poi Bayern Monaco, oggi a Barcellona per giocare con la maglia blaugrana. E nessuna prima punta in Serie A ha saputo servire i suoi assist: 8. I compagni ringraziano.

Altre storie, altri campioni: Romelu si è caricato sulle spalle i compagni nella domenica più delicata. C’era da rispondere alla vittoria dell’Inter per riavvicinarla in vetta, da tornare alla vittoria dopo cinque domeniche senza un sorriso, da tornare a segnare perché non accadeva da troppo tempo. L’ultima volta, il 25 gennaio scorso contro la Juventus. Nell’ultima vittoria prima di ieri. Un caso? No.