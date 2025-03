CDS- Napoli, 10 finali per il sogno: Conte a Venezia potrebbe ritrovare Anguissa e Neres

A 10 giornate dal termine le prime 3 sono racchiuse in soli 3 punti. Inter, Napoli e Atalanta, in rigoroso ordine di classifica, avranno, dal prossimo weekend, 30 punti a disposizione per regalarsi un sogno. Nel prossimo turno di campionato, Atalanta e Inter incroceranno il proprio cammino mentre il Napoli sarà di scena al “Penzo” di Venezia. Per la sfida in laguna, Conte potrebbe riavere a disposizione Neres ed Anguissa. A parlane è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco un estratto dell’articolo in edicola questa mattina.

“Da domenica a Venezia inizia comunque un altro mini campionato. Dieci finali in cui Conte ha ribadito di non voler guardare in faccia nessuno. Le sue scelte saranno esclusivamente meritocratiche, senza considerare crediti acquisiti. Restare aggrappati all’Inter è stato un merito enorme nonostante l’emergenza. Il recupero degli infortunati darà più soluzioni all’allenatore. Da questo difficile periodo, oltre a Raspadori, Conte viene fuori con due certezze: Gilmour, uno dei pochi centrocampisti che “vede” i passaggi in verticale e non solo quelli in orizzontale. Billing, sempre prezioso perché in partita aggiunge fisicità, dinamismo e grande sostanza. Due uomini che potranno essere molto utili nelle rotazioni, in attesa del rientro di Anguissa e soprattutto di quello di Neres, l’unico in grado di dare più verve all’attacco”.