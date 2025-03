10+8, Lukaku è una sentenza: contro la Viola, partita totale!

Romelu Lukaku: 80 reti in Serie A, 10 in questo campionato, per la quinta volta doppia cifra in Italia, in più arriva l’ottavo assist che vuol dire 18 gol nati dal suo fisico e dalla sua astuzia, dal suo giocare per la squadra. E chiamiamole coincidenze, chiamiamoli casi, ma quando segna lui, il Napoli vince. Ritorna al gol Big Rom, ritornano i 3 punti. Scrive il CdS: “La partita di Lukaku è stata totale e non solo per averla vissuta tutta dal campo fino al novantesimo: 27 i tocchi totali ma molti decisivi, quasi sempre precisi, di pulizia di palloni sporchi, spalle alla porta, come ora ama giocare dopo aver conosciuto Conte. Dei 27, sono 6 in area avversaria con 4 passaggi decisivi, uno convertito in gol da Raspadori. Al novantesimo la sua gioia è evidente per la vittoria ma anche per aver archiviato il periodo d’astinenza che poteva diventare fastidioso: «Abbiamo dimostrato tanta voglia contro una squadra forte. Vogliamo continuare così – le sue parole al novantesimo – e diventare per gli altri difficili da battere. Scudetto? Facciamo tutto da squadra, in campo e fuori. Quando conosci i tuoi compagni, fai un metro in più per loro sempre volentieri». Uno degli attaccanti più prolifici e costanti in Europa che ora insegue la rete numero 400 in carriera: ne mancano 4 per il grande traguardo con ancora dieci partite a sua disposizione per riuscirci in questa stagione”

