Serie A: Juventus/Atalanta 0-4 (0-1). Motta che figura!! La Dea passeggia all’Allianz e umilia la Juve

Punti pesantissimi in palio all’Allianz Stadium con Juventus e Atalanta che scendono in campo nel big match della 28esima giornata di Serie A.

Factory della Comunicazione

Punti pesanti perché chi vince questa partita può essere definita come la vera e propria scheggia impazzita che può insidiare Napoli e Inter nella lotta scudetto e trasformarla in una corsa a tre.

I padroni di casa in campionato non perdono dalla sfida di Napoli del 25 Gennaio, quando gli uomini di Thiago Motta vennero sconfitti in rimonta per 2-1.

Da quel momento la Juventus ha ottenuto una striscia di cinque vittorie consecutive in Serie A, ma con in mezzo le due eliminazioni dalla Champions League e dalla Coppa Italia per mano di Psv Eindhoven ed Empoli.

L’Atalanta, come la Juventus è fuori da tutto con l’eliminazione in Champions arrivata per mano del Club Brugge.

I risultati in campionato per i Bergamaschi sono abbastanza altalenanti con una sola vittoria nelle ultime tre contro l’Empoli al Castellani. Vittoria arrivata a cavallo tra i due pareggi interni contro Cagliari e Venezia che non hanno permesso alla Dea di arrivare addirittura in vetta al campionato.

Per gli uomini di Gasperini questo match è l’inizio di una serie di partite che li vedrà contrapposti a sei delle prime nove della classe.

La Partita

La partita è iniziata in modo abbastanza tranquillo con le due squadre che sembravano poter regalare una partita equilibrata.

Questo equilibrio però è durato meno di mezz’ora perché al 29’ minuto l’Atalanta ottiene un calcio di rigore grazie ad un fallo di mano di McKennie.

Dagli undici metri si presenta Retegui che è glaciale e porta avanti i suoi.

Da questo momento i Bergamaschi iniziano a dominare regalando una serata da ricordare ai propri tifosi.

Il primo tempo si chiude 1-0 per l’Atalanta ma la sensazione che da la squadra allenata da Gasperini è quella di avere il pieno controllo del match.

Nella seconda basta meno di un minuto a De Roon per segnare la rete del 2-0 che spegne definitivamente la Juventus.

L’Atalanta controlla per tutto il match e quando può cerca la rete annullando completamente i Bianconeri che non riescono mai ad arrivare dalle parti di Carnesecchi che si concede una serata da spettatore non pagante.

Gli attacchi dell’Atalanta portano anche al goal del 3-0 grazie a Zappacosta, servito dall’assist di Kolasinac, batte per la terza volta Di Gregorio.

Per la Dea la serata va ancora meglio visto che al minuto 77 arriva anche il 4-0 con Ademola Lookman che sigla il suo dodicesimo goal in campionato.

La Juve prova a fare qualcosa dopo questa rete creando la prima e unica occasione del suo match con McKennie che però trova sulla sua strada un attento Carnesecchi.

La partita si conclude quindi con il risultato di 0-4 in favore dell’Atalanta che asfalta completamente la Juve e spegne i sogni scudetto dei Bianconeri.

Sogni che la Dea adesso può cullare visto che si trova a -3 dalla vetta con il morale alle stelle.

Il Tabellino

JUVENTUS 0-4 ATALANTA

Marcatori: 29’ rig. Retegui, 46’ de Roon, 66’ Zappacosta, 77’ Lookman

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti (52’ Kalulu), Kelly (52’ Alberto), Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez (52’ Mbangula), McKennie, Yildiz (45’ Koopmeiners); Kolo Muani (74’ Vlahovic). (A disp. Perin, Pinsoglio, Veiga) All. Thiago Motta

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Kolasinac (82’ Toloi); Bellanova, de Roon, Ederson (80’ Pasalic), Zappacosta; Cuadrado (45’ Brescianini), Retegui (60’ De Ketelaere), Lookman (80’ Samardzic). (A disp. Rui Patricio, Rossi, Suleman, Ruggeri, Palestra, Vlahovic, Maldini) All. Gasperini

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Hien (A), Yildiz (J)

Espulsi: /

A cura di Guido Russo