Rivivi il live Napoli-Fiorentina 2-1: gli azzurri con Lukaku e Raspadori tornano a -1 dall’Inter

Premi f5 per aggiornare la diretta

FINE PARTITA

90+5 Finisce qui! Colombo fischia la fine del match. Il Napoli vince meritatamente 2-1 e torna a -1 dall’Inter.

90+1′ Occasione clamorosa per il Napoli. Simeone solo davanti a De Gea sbaglia e non chiude la partita.

90′ Colombo concede 5 minuti di recupero

90′ Cambio per il Napoli: entra Juan Jesus esce Spinazzola

88′ Subito Billing. Il centrocampista si lancia in profondità e conquista un ottimo calcio di punizione facendo ammonire Pongracic. Sulla punizione, il danese calcia sulla barriera,

84′ Guai per il Napoli: McTominay si fa male e chiede il cambio. Al suo posto entra Billing. Esce anche il migliore in campo Raspadori, per far posto a Simeone.

80′ La Fiorentina sostituisce Cataldi per far entrare Beltran

80′ Cambio per il Napoli: fuori Politano per Olivera

77′ Politano su assist di McTominay calcia sul primo palo, ma De Gea manda in angolo. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, la Fiorentina parte in contropiede, Kean serve Fagioli, che con il destro calcia troppo alto per impensierire Meret.

66′ Goal della Fiorentina. La squadra di Palladino riapre la partita: Kean, spalle alla porta, serve Gudmundsson, che con il piattone da fuori area segna e batte un Meret che non poteva farci nulla. 2-1 al Maradona.

60′ Goooalll del Napoli! Lukaku serve Raspadori, che attaccando la profondità e lasciato solo dalla difesa della Fiorentina, imbuca la palla in porta. 2-0 del Napoli.

58′ Cambi per la Fiorentina: escono Ranieri e Parisi per far posto a Pongracic e Gosens

55′ Occasione Napoli ancora con Raspadori. L’ex attaccante del Sassuolo, decisamente il migliore in campo, calcia in porta in area di rigore ma De Gea respinge in angolo. Sugli sviluppi del corner, Rrahmani colpisce fuori di testa.

47′ Il primo ammonito del match è Alessandro Buongiorno. Il difensore ex Torino commette fallo su Kean e Colombo estrae il giallo.

INIZIO SECONDO TEMPO

45+1′ Colombo fischia la fine del primo tempo. Napoli in vantaggio meritatamente 1-0 grazie al goal di Lukaku.

42′ McTominay su filtrante di Politano calcia fuori

37′ Occasione Napoli: Lukaku, servito in area di rigore, passa a Spinazzola, che solo davanti a De Gea, apre troppo il piattone e sbaglia clamorosamente, complice però la grande parata del portiere spagnolo che sta riscattando l’errore commesso sul goal dell’1-0. La squadra di Conte non sta riuscendo a chiudere la partita.

34′ Lobotka serve Di Lorenzo, che calcia in porta e colpisce la traversa.

33′ Occasione Fiorentina: Kean, lasciato solo dalla difesa del Napoli, su un’uscita troppo tardiva di Meret, colpisce di testa ma il pallone finisce clamorosamente alto. Nonostante il dominio azzurro, la squadra di Palladino da segnali di reazione.

30′ Occasione Napoli per il raddoppio: Raspadori, il migliore in campo per gli azzurri, defilato in area di rigore calcia in porta, ma questa volta De Gea con il piede respinge bene.

25′ Goooaall del Napoli!!! Palla in verticale di Buongiorno per McTominay che calcia in porta, De Gea para e sulla respinta Romelu Lukaku segna e fa doppia cifra in campionato. 1-0 al Maradona.

20′ Il Napoli è in pieno controllo della partita. Il gioco passa tutto dai piedi di Gilmour, che imposta l’azione. La squadra di Conte cerca spesso di lanciare in profondità Raspadori, che non dando riferimenti alla difesa della viola, sta creando parecchi pericoli.

18′ Episodio dubbio in area di rigore del Napoli. Di Lorenzo crossa e Lukaku viene atterrato da Comuzzo, per Colombo però non c’è niente.

12′ La Fiorentina, nonostante l’avvio forte degli azzurri è in partita. La squadra di Palladino cerca spesso il lancio lungo su Dodo così da favorire l’inserimento dei centrocampisti, soprattutto con Fagioli. L’ex Juve è colui che lega il gioco tra centrocampo e attacco.

10′ Occasione per il Napoli: Di Lorenzo serve in area di rigore Raspadori, che anzichè controllare il pallone e poi tirare, calcia di prima e De Gea respinge via.

2’Inzio forte del Napoli: Gilmour serve Raspadori che in girata con il destro calcia alto.

1’Calcio d’inizio

PRIMO TEMPO

Alle 15 il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo contro la Fiorentina di Palladino. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

NAPOLI – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.

FIORENTINA – De Gea; Comuzzo, Mari, Ranieri; Dodo, Ndour, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean.