‘Puorteme a casa mia’, quella dove sta Pino Daniele!

Pino Daniele, il cantautore napoletano che ha rivoluzionato la musica italiana, una volta disse: “la musica è l’unica cosa che mi fa sentire vivo”. Il 19 marzo 2025 Pino avrebbe compiuto 70 anni ed è per questo che la sua cara Napoli si riunirà in Piazza del Gesù per celebrarlo con un concerto in suo onore. Je Sto Vicino a Te Forever, è un omaggio musicale e culturale che vedrà insieme amici, colleghi e artisti che sono stati e sono vicini all’indimenticabile Pinuccio, partendo dai 99 Posse fino ad arrivare a Michele Zarrillo. Oltre agli innumerevoli ospiti che prenderanno parte al concerto, ci saranno, infatti, i musicisti che hanno accompagnato Pino per tutta la sua carriera. La serata sarà diretta da Serena Autieri e non mancheranno i contributi dello scrittore Maurizio de Giovanni. Lo slogan scelto per l’evento è ‘Puorteme a casa mia’, per celebrare non solo il percorso artistico di Pino Daniele, ma anche il legame profondo tra l’ artista e la sua Napoli. La Rai sarà media partner dell’evento e trasmetterà la manifestazione, per tutta la sua durata, il 20 aprile in seconda serata su Rai 2. Il tutto è stato organizzato con il contributo della Regione Campania e non celebrerà solo il cammino artistico di Pino, ma racconterà la sua storia dando voce alle sue radici partenopee. L’evento sarà interamente gratuito. Si terrà, come detto, il 19 Marzo, giorno della festa del papà, compleanno e onomastico dell’indimenticato artista. Quindi, qualunque papà volesse fare lui, un regalo ai propri figli, lo potrà fare facendo ascoltare loro qualcuno che le generazioni le ha unite e le unisce ancora. Un’occasione d’oro per stare insieme in maniera diversa ed indimenticabile…Piazza del Gesù è lì che aspetta, con Pino, con la musica, con Napoli…che il concerto abbia inizio.

Factory della Comunicazione

Ludovica Raja