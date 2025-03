NAPOLI-FIORENTINA: TOP & FLOP

Il Napoli nella gara di andata si era imposto al Franchi col punteggio di 3-0, grazie alle reti di Neres, Lukaku e Mc Tominay.

E’ da poco terminata la gara dello stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli tra i padroni di casa partenopei e la Fiorentina, valida per la 28° giornata di Serie A. Una vittoria col punteggio di 2-1 che rilancia le ambizioni scudetto dei partenopei.

TOP

Lukaku– Quando segna lui il Napoli vince sempre! La statistica è inequivocabile. Fa tante cose buone in questo match, oltre alla rete del vantaggio e all’assist per Raspadori, come le sponde per Spinazzola. Raspadori e Simeone. E’ lui il top del match.

Lobotka– E’ ritornato il professore in cattedra, grazie anche all’inserimento di Gilmour in campo che gli libera maggiori spazi. Non è ancora al massimo della sua condizione, ma se gira lui la squadra crea tantissimo.

Raspadori– Quarta rete stagionale per Jack, che sta sfruttando alla grande la sua chance. Spreca un’occasione facilissima dopo due minuti e sembra rimanerne condizionato nei primi quindici minuti. Si riprende alla grande giocando con la solita cattiveria e dialogando col suo compagno di reparto, bravo a fornirgli l’assist.

FLOP

Meret- Nei giudizi sulla prestazione del ragazzo sembra sempre ci siano delle prevenzioni. Per me non è così, personalmente valuto la singola partita di volta in volta. E’ in calo questo ragazzo da un po’ (e’ successo a tanti ragazzi quest’anno). Una sua uscita su Kean al 31’ inquieta ed è in ritardo sul gol dei viola. URGE IL SUPERMAN DELLA PRIMA PARTE DI STAGIONE!!!

Simeone– Entra nel finale di partita dando come sempre l’anima. Ma per un ragazzo che di professione fa il centravanti del Napoli, sprecare l’occasione avuta e’ un pesantissimo fardello. E se la Fiorentina avesse pareggiato cosa sarebbe successo? I suoi numeri da centravanti sono impietosi…

