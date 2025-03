La Fiorentina si inchina davanti a Lukaku, gol e assist e Jack (2-1). Il Napoli tiene il passo

Dominio azzurro nel 1° tempo con De Gea che limita il passivo. Viola molto meglio nella ripresa, incassano il raddoppio, riaprono il match con Gudmundsson, ma non basta

Il Napoli domina i primi 45′, passa in vantaggio con Lukaku, poi soffre molto nella ripresa e nonostante il raddoppio di Raspadori vede la Fiorentina rifarsi sotto con Gudmundsson. Ma porta a casa i tre punti vincendo 2-1 e tornando a -1 dall’Inter capolista ed è quella l’unica cosa che contava.

La partita

Palla gol per il Napoli al 10′: Raspadori solo in area riceve palla ma tira di prima intenzione, centrando De Gea. Si gioca in una metà campo, al 18′ Lukaku viene trattenuto in area al momento di colpire di testa ma Colombo e il Var non valutano da rigore l’intervento di Comuzzo. Big Rom si rifà al 26′: tiro di McTominay, respinta centrale e corta di De Gea e tap in vincente del belga. Alla mezz’ora il portiere viola salva di piede sul diagonale di Raspadori. Prima chance per la Fiorentina poco dopo con Kean che di testa anticipa Meret ma mette alto di poco. Al 34′ è la traversa a salvare la Viola sulla botta dal limite di Di Lorenzo. Miracolo poi di De Gea di nuovo col piede sulla botta da due passi di Spinazzola. E’poi McTominay a colpire l’esterno della rete. Avvio di ripresa di marca viola, ma è ancora Raspadori a chiamare De Gea alla deviazione in angolo in tuffo sul suo diagonale di sinistro. Al 60′ Jack non sbaglia: ripartenza Napoli, Lukaku lo mette davanti al portiere e lui lo infila con un rasoterra per il 2-0. Passano 6′ e la Viola la riapre con un gran destro a giro dal limite di Gudmundsson su splendido assist di tacco di Kean. Al 78′ Politano scalda i guantoni di De Gea. I cambi non portano frutti a Palladino, nel recupero Simeone tutto solo in contropiede si divora il 3-1. Vince il Napoli 2-1 e porta a casa i tre punti c rientra a -1 dall’Inter capolista.

Fonte: Gazzetta