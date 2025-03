Il tecnico si “lamenta”: “Non ho giocatori che segnano molto!”

Factory della Comunicazione

Il tecnico alla vigilia della sfida con la Fiorentina: “Gioca chi merita, ai ragazzi l’ho detto”.

Confermato Gilmour: “Ha fatto una grandissima partita”

Yes, we can: però orientadosi sulla retta via che Antonio Conte indica, sottolineando che sarà severamente vietato rallentare o deviare il percorso: “Bisogna essere regolari, dunque… Siamo contenti per il pareggio con l’Inter, arrivato dopo il ko di Como, ma il pareggio, secondo i miei parametri, resta una mezza sconfitta”.

Yes, we can: e lo dice la classifica del Napoli, mica una narrazione ottimistica, e però in questa dimensione favolistica, alla vigilia della gara con la Fiorentina, altro c’è da fare, per esempio segnare. Tra le prime cinque, il Napoli è quello con le statistiche meno lusinghiere, ma con l’Inter ha tirato 19 volte ed ha riempito l’area, strappando un sorriso a Conte: “Quando parlo di costruire le squadre e strutture vincenti, servono degli step. Quando guardi i pochi gol realizzati non trovi calciatori in rosa con un curriculum con tanti gol. I gol non possiamo inventarceli. Se un calciatore fa 1 gol all’anno non può farne 10, già se ne fa 4 hai fatto un grandissimo step. L’Inter ha fatto 19 gol su calci da fermo, significa che hai giocatori bravi a calciare e a far gol”.

11 finali

Non ci sono dubbi, gioca Gilmour, lo dice Antonio Conte: “Ha fatto una grandissima partita con l’Inter. Ai ragazzi ho detto che gioca chi merita”.

E poi, si entra nella parte: “Devono essere 11 battaglie, 11 finali, non ci sono crediti. Chi starà fuori deve farmi cambiare idea”.

McTominay si è allenato, va in campo per rinforzare le ambizioni fatte esplodere da Conte dopo l’1-1 con l’Inter: “Le aspirazioni sono frutto del lavoro. Ma la settimana prima abbiamo perso col Como, non è che in base ai risultati si alza e si abbassa l’entusiasmo. Serve regolarità. Non si va un giorno in paradiso e quello seguente all’inferno”.

E quindi, dopo 43 giorni di astinenza di vittorie: “L’obiettivo del Napoli è rendere entusiasti i nostri tifosi. Dobbiamo cercare di ottenere i tre punti ogni volta che andiamo in campo. Zero preoccupazioni, zero ansie, zero problemi”.

Fonte: Gazzetta