Il mancato minuto di silenzio per Bruno Pizzul

Il calcio italiano ha perso una delle sue voci più autorevoli, ma la Serie A ha scelto il silenzio. Non quello solenne di un minuto di raccoglimento, ma un’assenza rumorosa, quasi assordante, nel weekend successivo alla scomparsa di Bruno Pizzul, il telecronista che ha raccontato il pallone con stile, competenza e signorilità per generazioni di tifosi.

Ci si sarebbe aspettati un gesto di rispetto collettivo, un minuto di silenzio su tutti i campi, così come avvenuto in passato per altre figure storiche del nostro calcio. E invece nulla. Un’assenza ingiustificata, che lascia l’amaro in bocca.

Pizzul non è stato un semplice cronista, ma il narratore di un’epoca intera, la voce ufficiale della Nazionale per decenni, il filo conduttore tra il calcio giocato e il pubblico. Era uno di quei volti – e soprattutto di quelle voci – che mettevano d’accordo tutti, in un paese che sul pallone si divide su tutto. Mai sopra le righe, mai banale, con una pacatezza che oggi sembra un’eco lontana rispetto al fragore di certe telecronache moderne.

Il mancato tributo non è passato inosservato, e sui social il malcontento è stato evidente. Perché il calcio non è solo gol e tattica, ma anche memoria e riconoscenza. Onorare chi ha contribuito a costruire la storia di questo sport in Italia dovrebbe essere un dovere, non un’opzione.

La speranza è che la FIGC possa rimediare in qualche modo, magari con un’iniziativa ufficiale nelle prossime partite della Nazionale. Sarebbe il minimo per un uomo che ha raccontato gli azzurri con rispetto, emozione e quel tocco di eleganza che oggi manca sempre di più.

Bruno Pizzul meritava un minuto di silenzio. Il calcio italiano ha perso un’occasione per dimostrare di avere memoria.

Diego Marino