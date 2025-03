Cinque giornate senza vittoria per Conte, mai successo in carriera, o quasi

Per il tecnico del Napoli Antonio Conte non era mai successo di non vincere per cinque giornate consecutive, o quasi, infatti quando è successo è subito corso ai ripari, come sottolinea il Corriere dello Sport. “A Conte non era mai capitato in carriera di non vincere in campionato per una cinquina di giornate. In Serie A quanto in Premier. E quando è accaduto calcolando anche le coppe – con l’Atalanta tra novembre 2009 e gennaio 2010 e con il Chelsea a gennaio 2018 – al sesto tentativo è arrivata puntuale la vittoria. Oggi al Maradona, al sesto giorno, sfilerà la Fiorentina, un’altra squadra a caccia di punti per l’Europa ma reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite compresa la Conference”.

Factory della Comunicazione