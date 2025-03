21° giornata- serie B femminile

Dopo quattro vittorie consecutive, terzo pareggio stagionale per la Ternana che non va oltre il pari esterno contro il Chievo che va a segno con Landa, mentre le umbre con Moraca. Secondo pari consecutivo, quarto stagionale per il Parma di Colantuono che viene bloccato nel derby dal Bologna (secondo pareggio di fila) a segno con De Biase e Golob; per le ducali, Rabot e Kajzba. Facile tris del Genoa (terzo in classifica) contro il Brescia, con le marcature di Cinotti, Cuschieri e Massa. Dopo tre successi di fila, pari esterno contro la Freedom per il Lumezzane a segno con Pinna, mentre per le piemontesi è Semanova ad andare a rete. Successo esterno per la Res Women sul campo del San Marino terzultimo (0-2) con la doppietta di Montesi per le capitoline. Dopo due k.o. consecutivi, l’Arezzo ritorna al successo e lo fa contro il Pavia (5° k.o. di fila), con le toscane a segno con Corazzi e Pinzivalli. Hellas Verona (seconda vittoria consecutiva) corsaro a Bergamo contro l’Orobica: la match-winner per le veronesi è Peretti che consente alla sua squadra di superare in classifica proprio le lombarde.

Rinviata la sfida tra Vis Mediterranea e Cesena.

Classifica: Ternana 54, Parma 52, Genoa 47, Bologna 42, Lumezzane 38, Chievo 32, Cesena, Freedom e Brescia 29, Arezzo 28, Hellas 22, Orobica 20, San Marino 17, Pavia 13, Vis Mediterranea 2.